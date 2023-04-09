Газзаев: если легионер не выделяется на поле, зачем он нужен?

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча армейцев и «Химок» в игре 22-го тура РПЛ, который прошёл на «ВЭБ Арене». Подопечные Владимира Федотова разгромили гостей со счётом 3:0.
«Конечно, у ЦСКА уровень технического, тактического и индивидуального исполнения гораздо выше, чем у «Химок». Результат говорит сам за себя. Хотя «Химки» сначала старались контролировать мяч и атаковать. В команду пришёл новый тренер, принёс новые эмоции, но это не помогло. В ЦСКА однозначно выше уровень мастерства.
Думаю, у Торопа сегодня особо не было работы. Команда хорошо сыграла в защите.
Тренеры стали больше доверять российским игрокам. Между российским игроком и легионером одинакового уровня нет смысла выбирать легионера. Иностранцы нужны для усиления потенциала команды. А если легионер не выделяется на поле, зачем он нужен?» — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол.Ру».
- 9 апреля 2023
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