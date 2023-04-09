У Хави лучшая тренерская карьера среди недавно закончивших играть

Среди тех наставников, которые недавно закончили карьеру футболиста, главный тренер «Барселоны» Хави признан самым успешным.
Daily Mail составил рейтинг из 12 специалистов, в котором испанец занял первое место.
Весь список выглядит следующим образом:
1. Хави – «Барселона» (с 2021 года), «Аль-Садд» (2019–2021);
2. Микель Артета – «Арсенал» (с 2019 года);
3. Эрнан Креспо – «Аль-Духаиль» (с 2022 года), «Модена» (2015–2016), «Банфилд» (2019–2020), «Дефенса и Хустисия» (2020–2021), «Сан-Паулу» (2022);
4. Андреа Пирло – «Фатих Карагюмрюк» (с 2022 года), «Ювентус» (2020–2021);
5. Венсан Компани – «Бернли» (с 2022 года), «Андерлехт» (2019, 2020–2022);
6. Стивен Джеррард – «Рейнджерс» (2018–2021), «Астон Вилла» (2021–2022);
7. Майкл Кэррик – «Мидлсбро» (с 2022 года);
8. Хаби Алонсо – «Байер» (с 2022 года), «Реал Сосьедад Б» (2019–2022);
9. Фрэнк Лэмпард – «Челси» (2019–2021, с 2023 года), «Дерби Каунти» (2018–2019), «Эвертон» (2022–2023);
10. Скотт Браун – «Флитвуд Таун» (с 2022 года);
11. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед» (с 2022 года), «Дерби Каунти» (2020–2022);
12. Скотт Паркер – «Фулхэм» (2019–2021), «Борнмут» (2021–2022), «Брюгге» (2022–2023).
На данный момент «Барселона» идёт на первом месте в чемпионате Испании. Сине-гранатовые опережают мадридский «Реал» на 12 очков, имея игру в запасе.
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