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«Локомотив» — «Зенит»: гости вышли вперёд благодаря автоголу Погостнова на 77-й минуте

«Локомотив» — «Зенит»: гости вышли вперёд благодаря автоголу Погостнова на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Зенит» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Глушенков – 26'   1:1 Вендел – 40'   1:2 Погостнов – 77'

На 77-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря автоголу защитника Егора Погостнова.

В первом тайме на 26-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. На 40-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел забил ответный мяч.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 51 очко после 21 матча. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

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