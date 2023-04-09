«Зенит» выиграл у «Локомотива» в Москве впервые с 2017 года

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли у «Локомотива» в Москве впервые с 2017 года.

До этого последнюю победу (2:0) в матчах с «Локомотивом» на «РЖД Арене» «Зенит» одержал в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017. Встреча состоялась 21 мая 2017 года.

На 26-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент. На 40-й минуте Вендел забил ответный мяч. Бразилец точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Локомотива» Егора Погостнова. Он не смог выбить мяч из пустых ворот после удара Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.