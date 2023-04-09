Форвард «Зенита» Малком повторил достижение Иванова, Смолова и Вандерсона

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком активно поучаствовал в волевой победе команды в выездном матче с московским «Локомотивом», который завершился со счётом 2:1. Бразилец нанёс пять ударов по воротам, отдал шесть передач под удар и выполнил семь удачных обводок в матче.

Как сообщает статистический портал Opta, Малком стал только четвёртый игроком за последние 10 сезонов Российской Премьер-Лиги, которому удалось в течение матча сделать не меньше пяти таких действий (5+6+7).

Ранее такое достижение покорилось Олегу Иванову в 2016 году (за «Ахмат» против «Урала» – 5+7+5), Фёдору Смолову в 2019-м (за «Локомотив» против «Анжи» – 5+6+5), Вандерсону в 2020-м (за «Краснодар» против «Уфы» – 5+5+8).