Глава РПЛ Алаев — о «Локо» — «Зенит»: приятно, что десятые команды дают бой первой
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.
«Хорошая игра. Обе команды играли на победу. Было видно, что и «Локомотив» хотел победить. Объективно «Зенит» посильнее, там помастеровитее ребята. Хотя «Локомотив» как минимум ничью заслужил. Приятно, что десятые команды дают бой первой», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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