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Президент РПЛ Алаев высказался о чемпионской интриге в чемпионате России

Президент РПЛ Алаев высказался о чемпионской интриге в чемпионате России
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил мнение, что вопрос о чемпионстве ещё не снят с повестки дня.

«Конечно, в чемпионате ещё ничего не решено. Ещё играть и играть. Вы видите, что и «Зенит» может оступиться. Есть команды, которые могут навязать борьбу. Будем верить, что борьба продолжается.

Но «Зенит» всё же заслужил эту победу. Стоит отметить Вендела, который сначала «привёз», а потом реабилитировался и забил очень хороший гол. Порадовали молодые футболисты «Локомотива», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», завершился победой гостей со счётом 2:1. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей.

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