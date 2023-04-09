Евсеев: «Локомотив» играл отлично, не переоценивайте его возможности. «Зенит» ведь чемпион

Бывший защитник железнодорожников Вадим Евсеев прокомментировал итог матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Матч великолепный! Можно ли говорить, что «Зенит» чемпион? А вы этого хотите? Игра «Локомотива» отличная. Да, не смогли выиграть, но так «Зенит» чемпион ведь.

«Локомотив» хорошо играл, вы не переоценивайте его возможности. «Зенит» — чемпион, хорошая команда, игроки», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.