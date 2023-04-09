Вадим Евсеев: «Локомотив» взял игроков, которые усилили команду. Отличное преображение

Бывший защитник московского «Локомотива», а ныне главный тренер ярославского «Шинника», Вадим Евсеев оценил игру железнодорожников после зимней паузы. Он отметил хорошие приобретения команды Михаила Галактионова в зимнее трансферное окно.

«Отличное преображение «Локомотива» после зимы. Взяли новых игроков, которые усилили команду. Они сейчас играют в силу своих игроков, показывают максимум», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За «Зенит» забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.