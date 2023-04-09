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Медведев: можно ли «Зенит» поздравить с чемпионством? Ещё рано, подождите чуть-чуть

Медведев: можно ли «Зенит» поздравить с чемпионством? Ещё рано, подождите чуть-чуть
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порассуждал на тему потенциального чемпионства своего клуба.

«Можно ли «Зенит» поздравить с чемпионством? Ещё рано, подождите чуть-чуть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

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