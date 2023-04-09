Данил Круговой: «Локомотив» обязательно останется в РПЛ — Галактионов построит команду

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказал мнение об игре «Локомотива» после прихода нового главного тренера Михаила Галактионова.

«Новый «Локомотив» — хорошая команда. У них хороший главный тренер. Михаил Михайлович Галактионов построит команду. Они обязательно останутся, если у них задача есть остаться, и поднимутся как можно выше.

Пришли новые свежие молодые игроки — начинают рисовать свою игру. Настораживало ли победное шествие «Локомотива»? Мы держали это в голове. Сергей Богданович говорил, что у них четыре победы подряд на старте. Мы готовились. Главное, что получилось выиграть. Мы довольны и рады», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За «Зенит» забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.