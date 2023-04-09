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«Это Рио-де-Жанейро». Малком и Клаудиньо — о победе в матче с «Локомотивом»

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо отреагировали на победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:1). Ролики опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых в «Телеграме».

«Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро. Три очка. Спокойно», — сказал Малком.

«Это Рио-де-Жанейро», — сказал Клаудиньо.

Ранее в одном из интервью нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Сине-бело-голубые добились победы благодаря голам Вендела и Матео Кассьерры. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.