Сергей Семак: Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал послематчевый инцидент с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.
«Не увидел — ничего страшного. Устал, наверное. Дзюба видел меня? Может, устал… Это же не моя проблема. Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему. Надо спросить у Артёма. Если устал, значит, устал. Я благодарен каждому игроку и рад за каждого, кто у нас играл», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
После финального свистка Артём Дзюба проигнорировал рукопожатие с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился победой гостей со счётом 2:1. Ранее Артём заявлял, что не общается со специалистом, под руководством которого выступал за «Зенит».
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