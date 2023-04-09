Капитан «Зенита» Сантос назвал заслуженной победу в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал заслуженной победу своей команды в матче 22-го тура с «Локомотивом» (2:1).

«Была сложная игра. В первом тайме пришлось особенно биться, потому что много длинных передач соперника было, забросов в нашу штрафную. Но мы качественно подготовились к этому матчу, отработали всё, что должны были. Сегодня во многом смогли реализовать наигранную тактику, схему. Смогли сравнять счёт, а во втором тайме додавили соперника. Считаю, что победа заслуженная. Поздравляю всех партнёров по команде.

Потребовалось чуть больше времени, чтобы войти в игру. Немного тяжёлым было поле. Потребовалось время, чтобы к нему адаптироваться, но как только это произошло, как только мы поймали свою игру, уже дальше не упускали инициативу. Создали большое количество опасных моментов, могли больше забивать. Но этого хватило для победы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.