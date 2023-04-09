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Созин: если Дзюба забил бы «Зениту» — размахивал майкой и трусами и руку Семаку пожал бы

Созин: если Дзюба забил бы «Зениту» — размахивал майкой и трусами и руку Семаку пожал бы
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал инцидент, случившийся после финального свистка матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1.

«Если бы Дзюба забил «Зениту» – размахивал бы трусами и майками и руку бы Семаку пожал. Но он не просто не забил, он вообще ничего не показал. А теперь бразильцы «Зенита» и Семак, которые Дзюбу опасались, на коне. Они победители, а Артёму остаётся просто молчать», – передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, после финального свистка нападающий «Локо» Артём Дзюба не пожал руку тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку. Ранее Артём заявлял, что не общается со специалистом, под руководством которого выступал за «Зенит».

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