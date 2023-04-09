Матео Кассьерра: мне не всегда удаётся забивать, но когда удаётся — это особенная радость

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о забитом мяче в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Его гол стал победным. «Зенит» выиграл со счётом 2:1.

«Забитый гол совершенно точно придаст уверенности в собственных силах. Ваня Сергеев прекрасный нападающий. Я всегда стараюсь отдавать максимум сил на поле и приносить максимальную пользу.

Мне не всегда удаётся забивать, но когда удаётся — это особенная радость. Самое главное, что забитый гол добавит уверенности. А дальше буду так же работать на максимум и помогать команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матео Кассьерра забил первый мяч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.