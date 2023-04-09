Нагорных заявил, что никто в «Локомотиве» не лишился работы из-за инцидента с Бариновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о решении, принятом по итогам внутреннего расследования по матчу 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Акроном».
«Никто в «Локомотиве» не лишился работы из-за инцидента с Бариновым в Кубке — только штраф», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участия в матче, так как получил по предупреждению в двух предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. «Акрон» мог потребовать техническое поражение для соперника, но не стал этого делать, поскольку переиграл «Локомотив» в серии пенальти. Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1.
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