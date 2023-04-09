Спортивный директор «Локомотива» рассказал о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов удовлетворён работой Михаила Галактионова на посту главного тренера команды, несмотря на первое поражение в Российской Премьер-Лиге под его руководством.
«Мы не смотрим назад. У нас есть задача — побеждать в каждом матче и идти вперёд. Я вижу прогресс в игре с приходом Михаила Михайловича», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В воскресенье, 9 апреля, московский «Локомотив» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Это первое фиаско «Локо» в чемпионате России под руководством Галактионова, ранее команда одержала четыре победы подряд, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2) и «Пари Нижний Новгород» (4:0). Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года.
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