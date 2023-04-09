В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бариновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Контракт с Бариновым? Переговоры ведутся», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 22 матчей. Дмитрий Баринов выступает за железнодорожников с 2015 года, сыграв за это время 134 матча и забив семь голов. 9 июля 2019 года капитан «Локомотива» продлил контракт с клубом на четыре года, до лета 2023-го.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отмечал, что хотел бы видеть Баринова, которым прошлой зимой интересовался турецкий «Бешикташ», в своей команде как можно дольше.