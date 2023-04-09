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Появилось видео момента, когда Дзюба не пожал руку Семаку после матча РПЛ

Появилось видео момента, когда Дзюба не пожал руку Семаку после матча РПЛ
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. После финального свистка нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Наставник санкт-петербургской команды пошёл в сторону Дзюбы с протянутой рукой и, не дождавшись ответной реакции, просто отмахнулся.

Видео доступно в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Сине-бело-голубые добились победы благодаря голам Вендела и Матео Кассьерры. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

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