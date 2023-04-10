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«Все расстроены поражением». Тренер «Локомотива» Галактионов — о матче с «Зенитом»

«Все расстроены поражением». Тренер «Локомотива» Галактионов — о матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Понятно, что все расстроены поражением, поскольку нацеливались на победу. Реакция у ребят была правильная. Несмотря на то что это лидер чемпионата, мы хотели выиграть, всё для этого делали. Нельзя сказать, что гол назревал. Но, к сожалению, мы совершили оплошность и пропустили второй мяч. Я это связываю с тем, что мы допускали слишком много потерь в простых ситуациях. Нам надо это убрать, улучшать качество в этом плане, чтобы мы больше сил могли экономить для организации атакующих действий. Мы забираем мяч, проводим атаку, случается потеря, приходится отбирать — это слишком энергозатратно. Это надо подправить. А дальше, я уверен, что качество мы ещё усилим», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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