«Для всех очевидно, что мяч попал в руку». Галактионов — о концовке матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов оценил эпизод в штрафной «Зенита» в концовке матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, для всех очевидно, что мяч попал в руку. И почему не стали смотреть, почему VAR не стал вмешиваться, для нас загадка. То есть за пять секунд сказали, что руки не было. Странное решение», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Вчера, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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