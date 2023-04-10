Матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» посетили 10 859 зрителей
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Вчера, 9 апреля, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. На стадионе присутствовали 10 859 зрителей.
На 26-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. На 40-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел забил ответный мяч. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу форварда Матео Кассьерры — 2:1.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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