«Барселона» досрочно погасит долг в € 1,6 млрд за реконструкцию «Камп Ноу»

Руководство «Барселоны» договорилось о новом плане погашения долга перед банками за реконструкцию «Камп Ноу», сообщает Reuters.

Каталонский клуб планирует погасить долги перед Goldman Sachs и JP Morgan на пять лет раньше, чем это планировалось изначально. В итоге «Барселона» произведёт последний платёж не в 2052 году, а в 2047-м.

Первоначальный план финансирования реконструкции состоял из трёх облигаций на сумму в € 500 млн со сроками погашения в 2032, 2045 и 2052 годах.

Новый план будет предусматривать процентную ставку в размере 5,5% годовых. Однако клуб настаивал на возможности рефинансирования кредита через пять лет после завершения ремонта стадиона, чтобы снизить процентную ставку.

Часть работ по реконструкции началась уже летом 2022-го года. В сезоне-2023/2024 «Барса» переедет на Олимпийский стадион в Монтжуике.

Летом 2024-го команда вернётся на «Камп Ноу», но играть придётся при 50% болельщиков (от максимальной вместимости), потому что активная фаза ещё будет продолжаться. Окончательное завершение работ планируется по ходу сезона-2025/2026.