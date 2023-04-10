Галактионов объяснил, почему выбрал Камано в стартовый состав на матч с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Франсуа Камано вышел в стартовом составе на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Камано проделал колоссальный объём работы, бегал от штрафной до штрафной? Вы абсолютно правы. Мы предполагали, что для того, чтобы справляться со вбеганиями «Зенита», с их активными подключениями, флангам придётся очень много работать. Поэтому в первом тайме выбор был сделан в пользу Камано, чтобы он сделал эту черновую работу, а дальше по ходу игры должны были выходить Миранчук и Жемалетдинов.

Когда мы готовимся к игре, просчитываем различные варианты. В принципе, сегодня в первом тайме план работал, за исключением единственного момента, когда Вендел забил нам мяч», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».