Кассьерра забивал через себя, Дзюба обнимался с Малкомом. Фото победы «Зенита»

9 апреля петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1
Хозяева вышли вперёд на 26-й минуте: отличился полузащитник Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент.
На 40-й минуте Вендел сравнял счёт. Бразилец точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова. На 77-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вывел свою команду вперёд и установил итоговый счёт поединка.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 10 апреля 2023
-
09:11
-
09:11
-
09:04
-
09:02
-
09:00
-
08:59
-
08:47
-
08:42
-
08:35
-
08:30
-
08:24
-
08:13
-
08:00
-
08:00
-
07:49
-
07:35
-
07:14
-
07:03
-
06:46
-
06:22
-
06:17
-
06:16
-
05:51
-
05:43
-
04:48
-
04:35
-
04:23
-
04:15
-
03:44
-
03:33
-
03:26
-
03:22
-
03:00
-
02:56
-
02:46