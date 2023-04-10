Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кассьерра забивал через себя, Дзюба обнимался с Малкомом. Фото победы «Зенита»

9 апреля петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Локомотив» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1

Хозяева вышли вперёд на 26-й минуте: отличился полузащитник Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент.

На 40-й минуте Вендел сравнял счёт. Бразилец точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова. На 77-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вывел свою команду вперёд и установил итоговый счёт поединка.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.