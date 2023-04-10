Микель Артета — после матча с «Ливерпулем»: могли брать три очка, но не сделали этого

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча с «Ливерпулем».
«Вау… Очень напряжённый матч. Игра была под контролем, но потом мы пропустили очень неаккуратный гол, и игра набрала обороты. Мы хорошо начали во втором тайме, но затем потеряли контроль. Это была очень изменчивая, хаотичная игра. «Ливерпуль» мог забить три или четыре гола. Правда, и мы могли забить два или три гола, так что, наверное, итоговый счёт справедлив.
Я не видел, чтобы кто-то в этом сезоне доминировал на этом поле. Они обыграли на «Энфилде» все топ-команды, они играли с мадридским «Реалом» и могли вести в счёте 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с ними – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.
Мы могли бы взять три очка, и мы должны были продолжать играть, как в первом тайме, ещё 15 минут – тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Нужно понять, в чём дело.
Нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча», – приводит слова Артеты BBC.
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