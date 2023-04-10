Хави: именно победа в Ла Лиге даст «Барселоне» стабильность

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о важности победы в чемпионате Испании.
«Победа в Ла Лиге — это невероятно здорово. За свою историю «Барселона» пять раз побеждала в Лиге чемпионов. От нас требуют побед в Лиге чемпионов, но именно победа в Ла Лиге даёт клубу стабильность.
Помню, как после победы в Лиге чемпионов Зидан сказал, что целью «Реала» была победа в Ла Лиге. Мы ценим то, что нам удаётся сделать, наш соперник — «Реал», это очень сильная команда. Теперь для нас победа в чемпионате Испании уже не выглядит чем-то экстраординарным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. За это время команда выиграла Суперкубок Испании. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (71 очко) и опережает ближайшего преследователя в чемпионате — «Реал» — на 12 очков.
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