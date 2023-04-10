«Барселона» убрала Пике, чтобы Месси мог вернуться в клуб — Marca

«Барселона» предпринимает шаги по возвращению нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в состав клуба, сообщает Marca.

По данным источника, клуб сделал ключевые шаги в для комфортного возвращения аргентинского нападающего. Одним из шагов стал уход защитника Жерара Пике. Сообщалось, Месси и Пике расстались не очень хорошо. Лионель считает, что Пике принимал активное участие в его уходе из клуба.

Также «Барселона» хочет продлить контракты с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой,

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ» и заинтересован в переходе в «Барселону».

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 25 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

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