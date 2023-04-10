Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ, отметив, что первый тайм был за железнодорожниками.

«Мне кажется, первый тайм был больше на стороне «Локомотива», они больше моментов создавали. У нас была невынужденная ошибка. Но очень важным стал гол, который мы забили в конце первого тайма и ушли на перерыв с ничейным счетом. Соглашусь, первый тайм был чуть-чуть не наш, но во втором перехватили инициативу, «Локомотив» только длинными передачами на Артёма Дзюбу играл. Мы знали, что у «Локомотива» сильная контратака и длинные забросы на Дзюбу», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 54 очка, «Локомотив» находится на 11-м месте с 25 баллами.