Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ, отметив, что первый тайм был за железнодорожниками.
«Мне кажется, первый тайм был больше на стороне «Локомотива», они больше моментов создавали. У нас была невынужденная ошибка. Но очень важным стал гол, который мы забили в конце первого тайма и ушли на перерыв с ничейным счетом. Соглашусь, первый тайм был чуть-чуть не наш, но во втором перехватили инициативу, «Локомотив» только длинными передачами на Артёма Дзюбу играл. Мы знали, что у «Локомотива» сильная контратака и длинные забросы на Дзюбу», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 54 очка, «Локомотив» находится на 11-м месте с 25 баллами.
- 10 апреля 2023
-
04:35
-
04:23
-
04:15
-
03:44
-
03:33
-
03:26
-
03:22
-
03:00
-
02:56
-
02:46
-
02:25
-
01:59
-
01:50
-
00:53
-
00:48
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26