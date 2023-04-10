Владелец «Челси» советовался с телеведущим по поводу назначения Лэмпарда
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Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули проконсультировался с телеведущим Джеймсом Корденом относительно назначения специалиста Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды.
Как сообщает Football.London, Боули обратился к своему приятелю Кордену за советом, ведущий предложил кандидатуру Лэмпарда, которого знает по совместной работе в телешоу.
6 апреля «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером команды. 44‑летний специалист сменил в должности Грэма Поттера. В субботу «синие» уступили «Вулверхэмптону» в выездном матче 30‑го тура чемпионата Англии (0:1).
«Челси» с 39 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Английской премьер‑лиги.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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