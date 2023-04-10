«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Фейхой», Роналду — без голевых действий

Завершился матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Встреча закончилась ничейным результатом со счётом 0:0.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сумел поразить ворота «Аль-Фейхи» в 23-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он провёл на поле весь матч.
В предыдущих четырёх играх 38-летний футболист отметился суммарно 7 голами. В чемпионате Саудовской Аравии на счету Роналду 11 голов за 10 матчей.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка в 23 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на три балла.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед».
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду:
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