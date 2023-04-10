Рязанцев рассказал об изменениях в «Торпедо» с приходом нового главного тренера

Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев после победы в матче 22-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) поделился мнением о новом главном тренере автозаводцев Пепе Клотете.

«Сможет ли «Торпедо» побороться со «Спартаком» за победу? Думаю, что бороться можно абсолютно с любой командой, тем более что в весенний период после сборов все по-разному выходят. Может случиться что угодно. Мне кажется, что нужно верить в себя, потому что играть можно с любой командой.

Поменялось ли что-то с приходом нового тренерского штаба? Конечно, многое поменялось. У каждого тренера свои требования — и в развитии атаки, и в обороне, и индивидуально по игрокам. О Клотете до его прихода в «Торпедо» я ничего не слышал. Могу сказать, что иностранные специалисты кардинально отличаются от наших. У них другой менталитет в общении, требованиях, отношении к различным ситуациям, все другое. Нет такого, что какой-то подход мне нравится больше, чем другой. Мне нравится играть в футбол», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

После 22 тура РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.