Рязанцев рассказал об изменениях в «Торпедо» с приходом нового главного тренера

Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев после победы в матче 22-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) поделился мнением о новом главном тренере автозаводцев Пепе Клотете.
«Сможет ли «Торпедо» побороться со «Спартаком» за победу? Думаю, что бороться можно абсолютно с любой командой, тем более что в весенний период после сборов все по-разному выходят. Может случиться что угодно. Мне кажется, что нужно верить в себя, потому что играть можно с любой командой.
Поменялось ли что-то с приходом нового тренерского штаба? Конечно, многое поменялось. У каждого тренера свои требования — и в развитии атаки, и в обороне, и индивидуально по игрокам. О Клотете до его прихода в «Торпедо» я ничего не слышал. Могу сказать, что иностранные специалисты кардинально отличаются от наших. У них другой менталитет в общении, требованиях, отношении к различным ситуациям, все другое. Нет такого, что какой-то подход мне нравится больше, чем другой. Мне нравится играть в футбол», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».
После 22 тура РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
- 10 апреля 2023
-
04:35
-
04:23
-
04:15
-
03:44
-
03:33
-
03:26
-
03:22
-
03:00
-
02:56
-
02:46
-
02:25
-
01:59
-
01:50
-
00:53
-
00:48
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:21
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26