Главный тренер «Легиона»: мы не можем штрафовать игроков — они получают по 10 тысяч рублей

Главный тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал о зарплатах в клубе.

«Религия помогает, когда нет денег платить зарплаты. Например, мы никак не можем кого-то штрафовать. Просто потому что они и так получают по 10 тысяч рублей. Совсем без еды оставить? Нельзя. Приходится искать другие рычаги воздействия. Порой религиозные. В этой плоскости могу выступить наставником, применить свои знания к игрокам.

Религия помогает, даёт силы преодолевать трудности. Мы понимаем, что футбол – это эмоции. С ними сложно совладать. Поэтому порой веду себя безобразно. Могу кричать на футболистов, других участников матча. Потом стыдно. Но стараюсь в себе это не убивать – есть примеры Конте, Симеоне, которые ведут себя подобным образом и благодаря этому влияют на настроение команды», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Магомедкамиловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.