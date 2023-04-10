Бывший президент «Зенита» высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о том, что российский нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку наставнику «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура чемпионата России. Напомним, матч завершился победой питерского клуба со счётом 2:1.

«Как мне игра Дзюбы? Да никак. Не него играли, на него шли передачи. Но той агрессии, которую он сам хотел видеть, у него не получилось показать. Я считаю, защита «Зенита» с ним справилась в целом. Хотя одну передачу Дзюба отдал шедевральную пяткой — Глушенкову. Тот не забил.

Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак — умный человек. Правильно пошёл после игры поприветствовать Дзюбу. Этим и отличается тренер от игрока», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Ранее сам Дзюба рассказал, что не пожал руку Семаку, потому что не увидел его. До матча российский форвард говорил, что не общается с Семаком, под руководством которого играл в «Зените».