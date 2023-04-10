Лепехин: VAR даёт возможность менять тактику игры. Достаточно упасть — будет пенальти

Бывший защитник «Зенита», обладатель Кубка России 1999 года Константин Лепёхин высказался о системе VAR в футболе.

«Когда ввели ВАР, я сразу сказал: это хороший шанс для тренеров, которые могут хитрить. С помощью этой системы можно менять тактику игры. Любое падение в штрафной — судьи могут посмотреть монитор. А там, в штрафной, всегда есть контакт. Он может быть незначительным, но на видеоповторе видно, что рукой, допустим, футболист другого касается. Судья обязан назначать пенальти. Вот и всё.

Скажем так, справедливости стало больше. Но это другая справедливость. Вот идёт противоборство во время углового, есть контакт, кто-то кого-то держит. В штрафной всегда кто-то кого-то держит. Раньше футболист знал: за такое касание судья никогда не даст пенальти, и ему надо изловчиться, как-то этот мяч сыграть. А сейчас, поскольку есть VAR, нет смысла искать мяч. Ты только почувствовал контакт — сразу падаешь и кричишь. Судьи смотрят монитор. Там всё это видно. Силу касания VAR, естественно, не передаёт. По правилам арбитр обязан назначить пенальти. Даже если тебя двумя пальцами будут держать.

Плюсы системы? Ну «вне игры», например. Много ошибок было раньше, судьи не успевали, предвзятость имела место. На VAR-е всё видно: есть офсайд или нет. В этом плане стало справедливо. Даже если арбитр хочет тебя «прибить», а соперник забежал на метр «во вне игры», ему тяжело засчитать такой гол. Приходится отменять. А что касается единоборств в штрафной, выпрашивания пенальти — тут огромный простор для атакующей команды. И эти хитрости в рамках правил, получается», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».