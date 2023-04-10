Орлов — о «Ростове»: такой результат — работа Карпина. Молодые игроки при нём растут

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу результатов футбольного клуба «Ростов» под руководством Валерия Карпина.

«Такой результат «Ростова» — работа Карпина. Плюс молодец Комличенко. Как он ловит защитников! Восемь пенальти заработал. Это тоже мастерство.

Карпин доверяет и готовит молодых игроков. У него они растут. Это первый показатель тренерского мастерства.

Но с «Зенитом» им будет сложно бороться. Чтобы бороться с «Зенитом», надо, чтобы он остановился. Но «Зенит» останавливаться не планирует. При этом, «Ростов» должен бороться за второе место. А там уже подпирает ЦСКА», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, после 21 сыгранного матча «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит».