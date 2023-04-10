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Галтье — о баннере с оскорблениями его матери: моей маме 83 года, она лечится от рака

Галтье — о баннере с оскорблениями его матери: моей маме 83 года, она лечится от рака
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выразил недовольство поведением фанатов «Ниццы», которые вывесили баннер с оскорблениями в адрес его матери во время матча с парижским клубом.

«Почему я так отреагировал? Вы видели баннер? Вы слышали это? Моей маме 83 года, она лечится от рака. Всё. Благодаря работе, которую я проделал в прошлом сезоне, фанаты «Ниццы» могут смотреть еврокубковые матчи», — приводит слова Галтье Get Football News France.

Напомним, Галтье после матча с «Ниццей» подошёл к трибунам с местными ультрас и саркастически поаплодировал им.

Француз был главным тренером «Ниццы» в прошлом сезоне. Под его руководством клуб занял пятое место в Лиге 1 и вышел в Лигу конференций УЕФА.

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