Галтье — о баннере с оскорблениями его матери: моей маме 83 года, она лечится от рака

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выразил недовольство поведением фанатов «Ниццы», которые вывесили баннер с оскорблениями в адрес его матери во время матча с парижским клубом.
«Почему я так отреагировал? Вы видели баннер? Вы слышали это? Моей маме 83 года, она лечится от рака. Всё. Благодаря работе, которую я проделал в прошлом сезоне, фанаты «Ниццы» могут смотреть еврокубковые матчи», — приводит слова Галтье Get Football News France.
Напомним, Галтье после матча с «Ниццей» подошёл к трибунам с местными ультрас и саркастически поаплодировал им.
Француз был главным тренером «Ниццы» в прошлом сезоне. Под его руководством клуб занял пятое место в Лиге 1 и вышел в Лигу конференций УЕФА.
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