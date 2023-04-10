Орлов: Гогниев чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем главном тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве. Журналист посоветовал Гогниеву «терпеть».
«Гогниев должен поменяться в своём поведении. Он чересчур вспыльчивый, надо уметь терпеть. В XIX веке была популярна пословица: «Терпентин — тоже лекарство». Терпеть надо! Особенно тренеру. А Гогниев отвлекается на каждую интонацию. Это несерьёзно. Мы так и не узнали, какой он тренер. Он себя не проявил», – приводит слова Орлова Sport24.
Гогниев, ушедший в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок», не получит денежную компенсацию. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов с своём телеграм-канале. Договорённость об отсутствии неустойки была достигнута ещё при подписании контракта со специалистом.
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