Николай Наумов: думаю, Галактионов похвалит футболистов за игру с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче столичного клуба с «Зенитом». Встреча прошла вчера и закончилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 2:1.

«Я, как уже говорил, предполагал, что «Локомотив» выиграет с разницей в один мяч, но вообще игра получилась интересной. Играли равные команды, и «качели» всё время были. Да, возможно, у «Зенита» где-то было небольшое преимущество, но «Локомотив» выглядел очень достойно и очень прилично. Мне кажется, справедливым итогом матча была бы ничья, но, к сожалению, футбол такая штука – он не прощает ничего.

Дзюба? «Зенит» же понимал, кто такой Дзюба. Его «прихватили» очень здорово, от него защитники вообще не отходили, иногда и по двое. Но посмотрите, насколько полезно он сыграл в обороне, сколько он сбрасывал, когда пяточкой Глушенкову скинул – вообще красавец. Поэтому, я думаю, Дзюба был очень полезен команде и сыграл в свою силу. Конечно, если забил бы в концовке – это был бы вообще финиш. Но не получилось, не всегда это удаётся.

Я думаю, Галактионов похвалит футболистов за эту игру. Единственный, кто выпал, – это Камано, он очень плохо сыграл. Мне кажется, его надо было менять ещё раньше. Ну и тревожно за центр защиты, где играет молодой Погостнов с Макгеевым. Проблемы есть, там бы какого-то одного опытного игрока. А в принципе, «Локо» выглядел достойным, не думаю, что это поражение его сломит. Наоборот, бывают поражения, которые внушают надежду, – и это как раз тот случай. Три очка потеряли, но следующие игры будут полегче, и на эмоциях «Локо» должен попасть в восьмёрку», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».