Месси и Де Брёйне — лучшие ассистенты топ-5 лиг Европы. У обоих по 14 голевых передач

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне делят первое место в списке лучших ассистентов топ-5 европейских чемпионатов.
В последних матчах своих лиг оба отдали свои 14-е голевые передачи в чемпионате. Месси ассистировал на гол Серхио Рамосу, а Де Брёйне помог забить Эрлингу Холанду.
Напомним, Де Брёйне достиг отметки в 100 ассистов в АПЛ, а Месси установил рекорд по голам в Европе на клубном уровне, опередив Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ» и заинтересован в переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 25 матчах, в которых забил 14 голов. У Де Брёйне в АПЛ пять голов.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ
- 10 апреля 2023
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