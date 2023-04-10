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Месси и Де Брёйне — лучшие ассистенты топ-5 лиг Европы. У обоих по 14 голевых передач

Месси и Де Брёйне — лучшие ассистенты топ-5 лиг Европы. У обоих по 14 голевых передач
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне делят первое место в списке лучших ассистентов топ-5 европейских чемпионатов.

В последних матчах своих лиг оба отдали свои 14-е голевые передачи в чемпионате. Месси ассистировал на гол Серхио Рамосу, а Де Брёйне помог забить Эрлингу Холанду.

Напомним, Де Брёйне достиг отметки в 100 ассистов в АПЛ, а Месси установил рекорд по голам в Европе на клубном уровне, опередив Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий отказался от нового контракта с «ПСЖ» и заинтересован в переходе в «Барселону». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 25 матчах, в которых забил 14 голов. У Де Брёйне в АПЛ пять голов.

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