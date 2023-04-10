Валерий Филатов: последние игры «Локомотива» внушают оптимизм

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Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов высказался об игре команды и форме форварда Артёма Дзюбы.

«Последние игры «Локомотива» внушают оптимизм. Думаю, когда Дзюба принял решение идти в «Локомотив», он на то и рассчитывал, что заиграет. Это человек опытный», – приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Вчера, 9 апреля, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. На стадионе присутствовали 10 859 зрителей.

На 26-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. На 40-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел забил ответный мяч. На 77-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу форварда Матео Кассьерры — 2:1.