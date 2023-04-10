Слуцкий рассказал, как Семаку удалось компенсировать отсутствие Барриоса

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) высказался о выступлении команды из Санкт-Петербурга без полузащитника Вильмара Барриоса.
«Как Семак справился с отсутствием Вильмара Барриоса? Это получилось ещё в прошлом матче, но не получилось в игре с ЦСКА, когда не было Андрея Мостового. Дуглас Сантос был вынужден играть в центральной зоне, а Данил Круговой — на позиции левого защитника.
С возвращением Мостового всё стало на свои позиции: Барриоса поменяла тройка Кузяев — Вендел — Клаудиньо. То, что может сделать один Вильмар в плане объёма, они перераспределили между собой. По игре в финальной трети, пожалуй, каждый из этих трёх будет посильнее Барриоса», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 10 апреля 2023
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