Слуцкий рассказал, как Семаку удалось компенсировать отсутствие Барриоса

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) высказался о выступлении команды из Санкт-Петербурга без полузащитника Вильмара Барриоса.

«Как Семак справился с отсутствием Вильмара Барриоса? Это получилось ещё в прошлом матче, но не получилось в игре с ЦСКА, когда не было Андрея Мостового. Дуглас Сантос был вынужден играть в центральной зоне, а Данил Круговой — на позиции левого защитника.

С возвращением Мостового всё стало на свои позиции: Барриоса поменяла тройка Кузяев — Вендел — Клаудиньо. То, что может сделать один Вильмар в плане объёма, они перераспределили между собой. По игре в финальной трети, пожалуй, каждый из этих трёх будет посильнее Барриоса», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.