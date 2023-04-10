Александр Соболев назвал свой самый памятный гол

Российский форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после игры 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Матч закончился со счётом 3:3.
«Спартак» забил шесть голов в матче с «Динамо»? Да, сто процентов. Все голы в наши ворота были забиты после наших ошибок.
Как забил автогол? Мяч попал в меня, я даже ногой не успел пошевелить — мяч попал в неё и отлетел в ворота.
Мой самый памятный гол? Наверное, в финале Кубка.
На матч меня не первый раз выводит сын. Да, уже традиция. Он говорит — вывожу тебя на матч. Целует, желает удачи. Ничего особенного, но ему нравится атмосфера.
Не было кризиса у меня весной. Просто голы не засчитывали, немного нервничал. Вот сейчас получилось, ярко отпраздновал, но в голове всё равно было — хоть бы его засчитали. Даже удивлён, что засчитали», – приводит слова Соболева «РБ Спорт».
- 10 апреля 2023
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