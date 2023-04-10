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Артём Дзюба извинился перед болельщиками «Локомотива» за свою игру в матче с «Зенитом»

Артём Дзюба извинился перед болельщиками «Локомотива» за свою игру в матче с «Зенитом»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба принёс извинения болельщикам железнодорожников за свою игру в матче 22-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2). Форвард признался, что очень сильно хотел одержать победу над сине-бело-голубыми.

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, тёплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова. Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже. Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», — сказал Дзюба в видео в своих социальных сетях.

Дзюба, ранее игравший за «Зенит», в матче с петербуржцами не смог отметиться результативными действиями.

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