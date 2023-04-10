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Леонид Слуцкий прокомментировал план на игру с «Зенитом» от Михаила Галактионова

Леонид Слуцкий прокомментировал план на игру с «Зенитом» от Михаила Галактионова
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Бывший главный тренер «Халла» и «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал план, с которым главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вышел на матч с «Зенитом» (1:2) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» действительно прессинговал, а Максим Глушенков забил первый гол, накрыв Вендела. Было видно, что они прессингуют на протяжении всей игры. Как только уставали, а «Зенит» мог выходить из-под прессинга, в низком блоке получалось обороняться не так хорошо. Артём Дзюба был отрезан от остальной группы игроков, большое количество позиционных атак. В отдельных эпизодах ярко смотрелся Сергей Пиняев, неплохо выглядел автор гола Глушенков.

План был абсолютно понятен: «Зенит» через позиционные атаки пытался выходить из-под прессинга, «Локомотив» пытался прессинговать, а если не удавалось — садились в низкий блок», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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