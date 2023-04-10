Защитник «Баварии» де Лигт поделился воспоминаниями о своём спасении в игре с «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился воспоминаниями о своём спасении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0), когда нидерландец выбил мяч с ленточки ворот мюнхенцев в первом тайме.

«Это был важный момент в той игре. Наиболее важно было правильно прочитать ситуацию. Я увидел, что у Яна (Зоммера. — Прим. «Чемпионата») возникли небольшие проблемы, и я побежал прямо к воротам, чтоб сделать подкат. После этого я почувствовал энергию всего стадиона.

Сейчас у нас семь матчей без пропущенных мячей и восемь побед. Нам предстоит сыграть против очень сильного соперника, надеюсь, мы сможем продлить эту серию», — приводит слова де Лигта «твиттер» Bayern&Germany.

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