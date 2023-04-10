Главный тренер «Легиона» Магомедкамилов рассказал, как до работы в клубе служил в МВД

Главный тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как до работы в клубе служил в МВД.
«Я работал в экономическом блоке МВД. Закончил юридический факультет дагестанского университета. Не очень хотел в МВД – тогда их образ не вызывал симпатии. Считалось, что силовики, постоянно прессуют. Тянуло в прокуратуру. А потом понял, что и в МВД можно интеллигентно работать. Создали управление по налоговым преступлениям на базе бывшей налоговой полиции. И я как раз туда устроился.
Понравилось, что методы работы были другими. Не так, как было принято в системе МВД. Я устроился в 2003-м и ушёл в 2009-м. К тому моменту обнаружил в себе талант чтеца Корана.
Плюс устал от этой работы. Она тяжёлая. Наложила отпечаток жизнь в республике в тот период. Не самое простое время. Работали с восьми до восьми. С окладом в 15 тысяч рублей», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 10 апреля 2023
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