Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ

Вчера, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Итоговый счёт матча — 2:2.
На восьмой минуте отличился нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. Через 20 минут форвард Габриэл Жезус удвоил преимущество «канониров». «Ливерпуль» отыгрался благодаря голам нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.
Видео доступно на YouTube-канале Arsenal. Права на видео принадлежат The Football Association.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 73 очка после 30 матчей. «Ливерпуль» находится на восьмой строчке, заработав 44 очка.
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