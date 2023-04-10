Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ
Комментарии

Вчера, 9 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Итоговый счёт матча — 2:2.

На восьмой минуте отличился нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. Через 20 минут форвард Габриэл Жезус удвоил преимущество «канониров». «Ливерпуль» отыгрался благодаря голам нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

Видео доступно на YouTube-канале Arsenal. Права на видео принадлежат The Football Association.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 73 очка после 30 матчей. «Ливерпуль» находится на восьмой строчке, заработав 44 очка.

Материалы по теме
Клопп прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Арсеналом» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023