Видеообзор победы «Краснодара» в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Вчера, 9 апреля, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На четвёртой минуте встречи Никита Кривцов открыл счёт точным ударом головой. На 15-й минуте он удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с Артуром Нигматуллиным. В середине второго тайма третий гол за «Краснодар» забил колумбийский легионер «Краснодара» Джон Кордоба. На 70-й минуте арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота хозяев за фол Сергея Волкова на Никите Каккоеве. 11-метровый удар реализовал Тимур Сулейманов.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков.